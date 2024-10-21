Онколог Луев: лжеклиники используют схемы с бесполезным дорогостоящим лечением

Онколог Иван Луев рассказал о деятельности лжеклиник, которые процветают в России. Такие центры используют схемы с бесполезным дорогостоящим лечением, заявил эксперт в беседе с сайтом KP.RU .

По его словам, сотрудники данных организаций обычно назначают множество бессмысленных процедур, которые укладываются в рамки рекомендаций.

«То есть эти клиники юридически прикрыты», — добавил врач.

Он также отметил, что в лжеклиниках даже проводят ненужные операции. Клиенты оставляют там большие деньги, однако никакого эффекта не получают, сообщил Луев.