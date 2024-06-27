Онколог Коржиков развеял слухи об опасности чайных пакетиков-пирамидок
Хирург-онколог Андрей Коржиков в беседе с «Ридусом» прокомментировал сообщение о том, что чайные пакетики-пирамидки могут способствовать развитие рака.
Напомним, данные изделия пытаются запретить в РФ из-за их вероятной опасности.
«Если бы это было так, то мы бы уже в течение многих лет наблюдали рост заболеваемости от этих пакетиков. Ничего подобного не происходит и не произойдет», — заверил врач.
По его словам, выводы о негативном влиянии чайных пирамидок не подтверждаются медицинской статистикой.
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