Онколог Коржиков развеял слухи об опасности чайных пакетиков-пирамидок

Хирург-онколог Андрей Коржиков в беседе с « Ридусом » прокомментировал сообщение о том, что чайные пакетики-пирамидки могут способствовать развитие рака.

Напомним, данные изделия пытаются запретить в РФ из-за их вероятной опасности.

«Если бы это было так, то мы бы уже в течение многих лет наблюдали рост заболеваемости от этих пакетиков. Ничего подобного не происходит и не произойдет», — заверил врач.

По его словам, выводы о негативном влиянии чайных пирамидок не подтверждаются медицинской статистикой.