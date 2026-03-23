Онколог Коржиков призвал пройти первое комплексное обследование для профилактики рака в 25 лет
В последние годы онкологические заболевания значительно «помолодели», из-за чего врачи пересматривают возрастные нормы для начала скрининга. Хирург-онколог Андрей Коржиков в беседе с «Абзацем» перечислил основные обследования, которые могут выявить болезнь на бессимптомной стадии.
По мнению специалиста, первое комплексное обследование стоит пройти уже в 25 лет. Ключевой анализ — компьютерная томография грудной клетки, позволяющая обнаружить мельчайшие очаги размером до пяти миллиметров.
Также необходимо провести комплекс ультразвуковых исследований щитовидной железы, молочных желез, органов брюшной полости, забрюшинного пространства и малого таза с оценкой состояния лимфатических узлов. Важным этапом являются эндоскопические проверки.