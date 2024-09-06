Онколог Комиссарова: некрахмалистые овощи и зелень способствуют профилактике злокачественных новообразований

Всего 400 граммов некрахмалистых овощей и зелени в день способствуют профилактике злокачественных новообразований и ожирения. Об этом сайту «Аргументы и факты» рассказала врач-онколог Красноярского краевого онкодиспансера Валерия Комиссарова.

Медик призвала включить в рацион питания белокочанную и брюссельскую капусту, брокколи, помидоры, морковь, свеклу и баклажаны. Также хорошо добавлять в пищу зелень по типу листовых овощей и шпината, написали «Известия».

Комиссарова отметила, что наибольшую пользу от овощей можно получить в том случае, если употреблять их в свежем виде или после непродолжительной обработки.