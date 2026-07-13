Онколог Комар отметил, что рак яичников часто принимают за проблемы с ЖКТ из-за схожести симптомов

Онколог Иван Комар в беседе с сайтом «Газета.Ru» рассказал, что некоторые симптомы рака яичников часто принимают за нарушения работы желудочно-кишечного тракта.

По словам врача, первые признаки онкологии многие списывают на стресс, неправильное питание или возрастные изменения. Однако периодический дискомфорт и тянущие боли в нижней части живота должны насторожить.

Еще один частый симптом — стойкое вздутие живота с ощущением тяжести в брюшной полости. Такое состояние не проходит сразу после коррекции питания. Постоянные запоры, возникающие без видимых причин, также могут стать поводом для обращения в клинику, отметил aif.ru.

Врач пояснил, что по мере роста опухоль сдавливает соседние органы, нарушая перистальтику кишечника. На более поздних стадиях заболевания появляется скопление жидкости в брюшной полости (асцит).

Тревожными симптомами также являются тошнота, быстрое насыщение даже после небольшой порции еды, выраженная слабость и общее истощение организма.