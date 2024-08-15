Онколог Карасев рассказал, что капуста и чеснок эффективны в борьбе с раком

Брюссельская капуста, брокколи и чеснок помогают бороться с онкологическими заболеваниями. Об этом изданию MK.Ru рассказал врач-онколог, хирург Иван Карасев.

К продуктам, которые также эффективны в борьбе с раком, относятся лук-шалот, куркума, черный перец, клюква, черника, грейпфрут и зеленый чай. По словам медика, их действие останавливает появление опухоли в органах ЖКТ, написал сайт Ura.ru.

Карасев заверил, что напиток из некоторых вышеперечисленных продуктов не только способствует предотвращению злокачественных образований, но и очищает организм от токсинов.

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