Онколог Каприн назвал поражения органов слуха самыми редкими злокачественными опухолями у взрослых

Среди взрослого населения реже всего диагностируют поражения органов слуха, надпочечников, головного мозга и других отделов ЦНС. Об этом агентству РИА Новости рассказал главный онколог Минздрава России Андрей Каприн.

По словам академика РАН, низкая частота выявления не уменьшает важность таких диагнозов для врачей: именно подобные случаи зачастую оказываются наиболее трудными в медицинской практике, отметило ОТР.

Каприн отметил, что специалист в региональной больнице за всю профессиональную жизнь может принять лишь единичных пациентов с конкретной редкой патологией.