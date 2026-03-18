Онколог Ивашков рассказал, что обезжиренные молочные продукты зачастую содержат больше сахара и крахмала

Врач-онколог Владимир Ивашков в своем Телеграм-канале рассказал, что некоторые привычки, которые принято считать полезными, на самом деле могут навредить здоровью. Со статьей эксперта ознакомился сайт aif.ru .

По словам специалиста, свежевыжатые соки, несмотря на репутацию натурального источника витаминов, содержат много сахара и лишены клетчатки. «ВОЗ приравняла их к сладким газировкам», — отметил он.

Также Ивашков указал на то, что глубокая статическая растяжка перед тренировкой может быть вредна. По данным Journal of Strength and Conditioning Research, она снижает мышечную силу на 8–10 % и повышает риск травм. Вместо нее врач рекомендует делать динамическую разминку.

Кроме того, онколог усомнился в пользе мультивитаминов для профилактики заболеваний. Метаанализ, опубликованный в Annals of Internal Medicine, показал, что у здоровых людей они не снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний или рака.

Ивашков также отметил, что обезжиренные молочные продукты часто содержат больше сахара и крахмала. Производители компенсируют потерю вкуса за счет углеводов, а отсутствие жира может провоцировать переедание.

Наконец, врач заявил, что миф о 10 000 шагах в день имеет коммерческое происхождение. Исследование в JAMA (2019) показало, что максимальная польза для снижения смертности достигается уже при 7 500 шагах.