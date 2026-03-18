Онколог Ивашков рассказал, что обезжиренные молочные продукты зачастую содержат больше сахара и крахмала
Врач-онколог Владимир Ивашков в своем Телеграм-канале рассказал, что некоторые привычки, которые принято считать полезными, на самом деле могут навредить здоровью. Со статьей эксперта ознакомился сайт aif.ru.
По словам специалиста, свежевыжатые соки, несмотря на репутацию натурального источника витаминов, содержат много сахара и лишены клетчатки. «ВОЗ приравняла их к сладким газировкам», — отметил он.
Также Ивашков указал на то, что глубокая статическая растяжка перед тренировкой может быть вредна. По данным Journal of Strength and Conditioning Research, она снижает мышечную силу на 8–10 % и повышает риск травм. Вместо нее врач рекомендует делать динамическую разминку.
Кроме того, онколог усомнился в пользе мультивитаминов для профилактики заболеваний. Метаанализ, опубликованный в Annals of Internal Medicine, показал, что у здоровых людей они не снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний или рака.
Ивашков также отметил, что обезжиренные молочные продукты часто содержат больше сахара и крахмала. Производители компенсируют потерю вкуса за счет углеводов, а отсутствие жира может провоцировать переедание.
Наконец, врач заявил, что миф о 10 000 шагах в день имеет коммерческое происхождение. Исследование в JAMA (2019) показало, что максимальная польза для снижения смертности достигается уже при 7 500 шагах.