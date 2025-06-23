Онколог Ивашков опроверг связь порошкового протеина с развитием рака

Онколог и кандидат медицинских наук Владимир Ивашков в интервью « Москве 24 » прокомментировал заявление британских ученых о возможном риске развития рака из-за употребления порошкового протеина.

По словам врача, такой продукт не представляет угрозы для здоровья при умеренном употреблении.

«Учитывая, что это лишь небольшая добавка для еды, безусловно, она не может вызвать подобных проблем», — заявил эксперт.

Как пояснил специалист, рак способны спровоцировать чрезмерное употребление красного мяса, а также алкоголь и курение. Указанные факторы могут нанести вред толстому кишечнику, вызывая мутации в клетках и способствуя развитию злокачественных образований.