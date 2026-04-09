Онколог Ивашков объяснил явление «улыбающейся депрессии»

Врач-онколог Владимир Ивашков описал в своем Telegram-канале явление «улыбающейся депрессии». Это состояние, при котором человек выглядит благополучным и активным, но на самом деле он может страдать от скрытого депрессивного расстройства. Об этом написал сайт aif.ru .

Специалист пояснил, что «улыбающаяся депрессия» — это большое депрессивное расстройство или дистимия, умело замаскированные под внешнее благополучие. «Этот термин активно используется психиатрами», — отметил врач.

Люди с «улыбающейся депрессией», по словам Ивашкова, могут сохранять привычный ритм жизни: улыбаться, шутить, выполнять рабочие обязанности. Однако на самом деле они испытывают глубокую эмоциональную пустоту. Такая маскировка затрудняет распознавание проблемы, поэтому и окружающие, и сам человек могут долгое время не замечать серьезного нарушения психического здоровья, сообщила «Свободная пресса».