Онколог Иванов указал на вред обугленной корочки шашлыков

При приготовлении шашлыка на раскаленной решетке в мясе образуются вредные химические соединения. При температуре выше 200 градусов их концентрация резко возрастает в обугленной корочке, сообщил RT онколог Скандинавского центра здоровья Сергей Иванов.

По его словам, опасность также представляют вещества, образующиеся при сгорании жира, который капает на угли.

«Такой дым содержит бензпирен и другие опасные вещества, которые при регулярном употреблении повышают риск рака кишечника, поджелудочной железы и предстательной железы», — добавил специалист.

Однако правильный маринад может помочь снизить вред. Врач посоветовал использовать розмарин, тимьян, чеснок, петрушку и кефир.