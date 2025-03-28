Онколог Исакова: мужчины чаще подвержены миеломе, чем женщины

Накануне Международного дня борьбы с миеломой, который отмечается 28 марта, врач-онколог медицинского холдинга «СберЗдоровье» Суна Исакова поделилась с «Известиями» важной информацией о миеломе, включая симптомы, диагностику, лечение и профилактику данного заболевания.

Исакова объяснила, что множественная миелома, известная также как миеломная болезнь, представляет собой злокачественную опухоль кроветворной ткани, характеризующуюся бесконтрольным делением клеток крови, называемых плазматическими клетками. Эти клетки играют важную роль в иммунной системе, вырабатывая антитела. Однако при развитии миеломы эти клетки начинают активно производить аномальные белки, повреждающие кости и почки.

Миелома является достаточно редким видом рака, составляя всего около 1% от общего числа онкозаболеваний. Средний возраст больных с таким диагнозом составляет примерно 70 лет, причем мужчины подвержены заболеванию немного чаще, чем женщины.