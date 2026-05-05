Онколог Еделев предупредил о «помолодевших» видах рака

За последние десятилетия рак все чаще диагностируется у молодых людей. Однако это не означает, что все виды онкологии стали «моложе». Об этом Общественной Службе Новостей рассказал доктор медицинских наук, врач Дмитрий Еделев.

По словам специалиста, за последние 35 лет заболеваемость раком в возрасте до 50 лет выросла на 79,1 %. Наиболее стремительно увеличивается количество случаев рака молочной железы, матки и почек, а также колоректального рака. Последний в странах с высоким уровнем дохода быстро растет у людей, рожденных после 1960 года.

Медик подчеркнул, что настоящий рост заболеваемости с высокой смертностью в первую очередь касается колоректального рака и рака эндометрия. Причиной этого, по мнению исследователей, являются изменения в образе жизни людей и в окружающей среде.

«Это ожирение и метаболические нарушения, которые являются одним из наиболее изученных факторов риска раннего рака. Сейчас мы знаем, что изменения микробиома кишечника, связанные с диетой, антибиотиками и ультраобработанной пищей, вызывают рак», — объясняет доктор Еделев.

При этом эксперт отметил, что более частое обнаружение рака в раннем возрасте связано не только с реальным ростом заболеваемости, но и с улучшением диагностики. Широко внедренные МРТ, КТ и скрининги повысили выявляемость медленно прогрессирующих опухолей.

Еделев добавил, что для профилактики онкологических заболеваний врачи всего мира рекомендуют поддерживать здоровый вес и физическую активность, ограничивать потребление ультраобработанной пищи и алкоголя, следовать актуальным рекомендациям по скринингу, регулярно проводить колоноскопию с 45 лет и своевременно проходить диспансеризацию.