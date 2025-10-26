Онколог Docmed Анна Ким развеяла популярные мифы о раке молочной железы

Рак молочной железы — наиболее часто встречающееся онкологическое заболевание, которое в 2023 году диагностировано у около 77 тысяч жительниц России. Современные методы лечения позволяют добиться полного выздоровления или длительной ремиссии. Эксперт-онколог Docmed Анна Ким в интервью изданию «Вечерняя Москва» развеяла популярные заблуждения об этом виде рака.

Врач отметила, что обнаружение метастазов — не всегда приговор. Благодаря современным методам терапии можно замедлить рост опухоли и облегчить состояние пациента. Лечение подбирается индивидуально: при гормонозависимых новообразованиях назначаются гормональные препараты, а при наличии определенных мутаций — таргетные лекарства, написал «Петербургский дневник».

Среди распространенных заблуждений — представление о том, что любое уплотнение в груди является признаком рака. Однако, по статистике, около 90% таких случаев связаны с неопасными изменениями, такими как кисты или фиброаденомы.