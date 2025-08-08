Онколог Дергачева рекомендовала есть больше овощей, фруктов и нежирного белка при восстановлении после химиотерапии

Завершение курса химиотерапии — ключевой момент в борьбе с онкологическими заболеваниями. Медицинский директор по онкологии ГК «Р-Фарм» Татьяна Дергачева поделилась с «Известиями» важными аспектами восстановления организма после терапии.

Дергачева обратила внимание на правильное питание с достаточным количеством овощей, фруктов, нежирного белка и цельнозерновых продуктов. Поддержание водного баланса также имеет значение. Умеренная физическая активность, согласованная с врачом, также помогает в реабилитации. Начинать стоит с прогулок, йоги или плавания.

Полноценный отдых, включающий не менее семи–восьми часов сна и при необходимости дневной отдых, способствует восстановлению сил. Для поддержания эмоционального состояния полезны медитация, дыхательные упражнения и общение с близкими. При сохранении тревожности или подавленности рекомендуется обратиться за профессиональной помощью.

По словам Дергачевой, отказ от курения и алкоголя ускоряет восстановление и снижает риск осложнений. Поддержка близких также играет важную роль в процессе выздоровления, подчеркнула врач.