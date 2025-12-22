Онколог Чулкова отметила, что у медицины пока нет препаратов, способных окончательно удалить ВПЧ из организма

Несмотря на широкое распространение вируса папилломы человека (ВПЧ), современная медицина пока не располагает препаратами, способными целенаправленно и окончательно удалить вирус из организма. Об этом RuNews24.ru напомнила врач-онколог Елена Чулкова, подчеркивая, что вакцинация остается единственным эффективным способом предупреждения инфекции.

Она поясняет, что некоторые российские врачи используют иммуномодулирующую терапию и препараты на основе интерферона в комплексе с удалением папиллом, однако эти меры эффективны лишь временно и подходят больше пациентам с хроническими формами болезни или нарушениями иммунитета. Такая терапия способна облегчить симптомы, но не гарантирует уничтожение самого вируса.

Что касается вакцин, то они служат отличной защитой от новых инфекций определенных типов ВПЧ, но бессильны против вирусов, уже присутствующих в организме пациента. В частности, современные вакцины, такие как «Гардасил» и «Цервикал», защищают преимущественно от опасных форм вируса, ассоциированных с развитием злокачественных образований, таких как рак шейки матки. Тем не менее, даже после прививки нельзя исключить вероятность повторного заражения другим типом вируса.