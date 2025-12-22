Онколог Чулкова отметила, что особое внимание следует уделить удалению аногенитальных кондилом

Заведующая кафедрой внутренних болезней Университета «Синергия», кандидат медицинских наук, врач-онколог Елена Чулкова подчеркивает важность ежегодного профилактического осмотра у дерматолога. Она отмечает, что тактика наблюдения после удаления кожных образований зависит от их типа и исходного риска пациента. Об этом написало ИА RuNews24.ru .

После удаления обычных папиллом (бородавок) или акрохордонов плановое наблюдение не требуется. Однако существуют ситуации, когда визит к врачу необходим. Это касается случаев рецидива на том же месте, появления новых образований, вызывающих беспокойство, или возникновения признаков воспаления в зоне удаления.

Особое внимание следует уделить удалению аногенитальных кондилом, так как в этом случае наблюдение является обязательным. Первый осмотр обычно назначают через три месяца после удаления, чтобы оценить зону заживления и выявить возможные ранние рецидивы. Последующие осмотры могут быть рекомендованы каждые 6-12 месяцев в течение одного-двух лет, поскольку риск рецидива наиболее высок в первые два года.

Женщинам, у которых были выявлены кондиломы, особенно важно регулярно проходить скрининг рака шейки матки (ПАП-тест и тест на ВПЧ) у гинеколога, независимо от удаления внешних проявлений. Для пациентов из групп риска, таких как лица с иммунодефицитом или историей дисплазии шейки матки, индивидуальный график наблюдения устанавливает лечащий врач, который может быть более частым.