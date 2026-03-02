Онколог Чиж подчеркнул важность вакцинации против вируса папилломы человека для людей обоих полов

Специалист отметил, что вакцинация девочек и мальчиков необходима, так как оба пола могут быть переносчиками вируса и передавать его своим партнерам. Также и девочки, и мальчики могут страдать от ВПЧ и ассоциированных видов рака.

Григорий Чиж привел негласное правило: «Когда вы вакцинируете девочку, вы спасаете одного человека от ВПЧ и других заболеваний, когда вы вакцинируете мальчика, вы спасете десять человек от этих заболеваний».