Онколог Черемушкин заявил, что чай в пластиковых пакетиках не может вызвать рак
Суждение о том, что чай в пакетиках, содержащих микропластик, может вызвать онкологические заболевания — это миф. Об этом изданию NEWS.ru рассказал врач-онколог Евгений Черемушкин.
По словам медика, угрозу развития рака больше стоит ждать от канцерогенных веществ, которые выделяются при заваривании пакетика.
«Риски онкологии увеличивают именно химические канцерогенные вещества, которые действительно обладают активностью на повреждения ДНК, вызывающие мутации», — пояснил Черемушкин.
Сегодня проблема влияния микропластика на развитие рака выглядит немного надуманной, поскольку это не внесено в категорию первостепенной важности, добавил онколог.