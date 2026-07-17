Онколог Черемушкин рассказал, что обычные физические нагрузки не увеличивают риск развития рака у спортсменов

Врач-онколог, кандидат медицинских наук Евгений Черемушкин в интервью aif.ru рассказал, могут ли спортивные травмы и перегрузки стать причиной развития злокачественных опухолей.

Эксперт подчеркнул, что сама по себе травма не вызывает рак у здоровых людей. Однако если в организме уже есть скрытая опухоль, повреждение может ускорить течение заболевания.

Черемушкин пояснил, что обычные физические нагрузки не увеличивают риск развития рака у спортсменов. Но если новообразование уже сформировалось и осталось незамеченным, травма может спровоцировать его быстрое прогрессирование. В таких случаях возникают патологические переломы, когда кость ломается в месте, пораженном опухолью, написали «Известия».

Онколог также отметил, что у молодых спортсменов чаще встречаются опухоли, характерные для периода активного роста организма. В этом возрасте повышен риск развития новообразований соединительной ткани, включая костные и мягкотканные саркомы, а также лимфомы.