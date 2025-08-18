Онколог Черемушкин предупредил, что вирус герпеса способен вызвать рак кожи

Кандидат медицинских наук, онколог Евгений Черемушкин в беседе с сайтом aif.ru заявил, что вирус герпеса может стать причиной рака кожи.

«Вирус герпеса человека восьмого типа может спровоцировать опухоли из элементов клеток Меркеля. Это раковое заболевание кожи, достаточно специфичное, очень агрессивное, потому что опухоль быстро растет и быстро дает метастазы», — пояснил специалист.

Черемушкин также подчеркнул, что вирусы гепатита B и С могут повлечь за собой рак печени. По его мнению, опасность представляют не только сами вирусы, но и воспаление, возникающее из-за цирроза печени, который является одним из осложнений гепатита.