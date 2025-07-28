Онколог Черемушкин отметил, что своевременное лечение увеличивает продолжительность жизни

Врач-онколог Евгений Черемушкин рассказал aif.ru о том, как можно продлить жизнь. По его словам, для этого необходимо следить за питанием и образом жизни, а также вовремя проходить лечение.

Однако специалист подчеркнул, что даже при соблюдении всех условий человек не сможет жить дольше 125 лет.

«Посмотрите, как живут чемпионы по долгожительству — японцы. Можно сказать, что это генетика, но в большей степени сказывается питание, образ жизни и хорошее лечение. Когда все эти компоненты соединяются, человек живет дольше. Но, как правило, меньше 125 лет, которые предусмотрены биологически», — пояснил врач.

Черемушкин также отметил важность эмоционального состояния для общего здоровья человека.