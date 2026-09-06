Онколог Черемушкин назвал курение, ожирение и обработку пищи рисками рака

Черемушкин пояснил, что риски могут быть связаны не с самими продуктами, а со способом их приготовления и хранения. Копченое мясо и продукты с химической обработкой для длительного хранения могут негативно влиять на желудочно-кишечный тракт.

Злоупотребление такой пищей способно нарушить работу поджелудочной железы и других органов, а эти изменения могут способствовать развитию опухолей. Врач также напомнил, что многолетнее курение заметно повышает вероятность рака легкого, пишет «Ридус».

Онколог отметил важность регулярной физической активности. Она поддерживает работу иммунной системы, тогда как малоподвижный образ жизни ведет к ожирению, одышке и нарушениям в работе сердца и легких, которые ухудшают общее состояние организма.