Онколог Черемушкин: только круглосуточное употребление семечек может привести к раку

Катализатором возникновения раковых заболеваний является постоянное воспаление и повреждение слизистых оболочек. Однако любителям семечек не стоит впадать в панику, употребление этого продукта не повышает риск развития рака, заявил онколог и кандидат медицинских наук Евгений Черемушкин в беседе с News.ru .

По его словам, в зоне риска находятся курильщики и пожилые люди, с неудачно установленными протезами, которые постоянно натирают и вызывают воспаления. Для того чтобы семечки стали причиной ракового заболевания, их нужно есть круглыми сутками, отметил специалист.