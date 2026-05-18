Онколог Черемушкин дал рекомендации по профилактике рака кожи в летний период

Летом важно защищать кожу от вредного воздействия солнечных лучей. В интервью aif.ru онколог Евгений Черемушкин поделился советами, как избежать развития рака кожи в теплое время года.

Синоптики прогнозируют, что предстоящая неделя в Москве и Московской области будет аномально жаркой. По ночам температура воздуха составит +15…+18 градусов, а днем будет колебаться от +28 до +31 градуса.

Особенно опасно ультрафиолетовое излучение для людей пожилого возраста, подчеркнул онколог.

Врач рекомендовал дозированно появляться на солнце — утром и вечером, а также использовать защитный крем. Кроме того, он отметил важность устранения фоновых заболеваний.

В самые жаркие дни лучше избегать нахождения на солнце в период с 10:00 до 16:00, когда УФ-лучи наиболее агрессивны. В это время лучше переждать в тени или в помещении.

Солнцезащитный крем следует выбирать с SPF не менее 30. Его необходимо наносить за 15 минут до выхода на солнце и обновлять каждые 2 часа или после купания. Защититься от солнца поможет и правильно подобранная одежда — из плотной ткани, закрывающая руки и ноги. Головной убор должен иметь широкие поля, чтобы закрывать шею и уши.