Онколог Черемушкин: черный пластик при нагревании выделяет канцерогенные вещества

Профессор Трейси Вудрафф из Калифорнийского университета в Сан-Франциско предупредил об опасности веществ, содержащихся в черном пластике. В свою очередь, онколог Евгений Черемушкин подтвердил наличие пластика в повседневной жизни, который при нагревании выделяет канцерогенные вещества. Его слова передала «Вечерняя Москва».

Медик обратил внимание на то, что эти микрочастицы были обнаружены в организме человека, включая головной мозг и глаза. Черный пластик относится к категории дешевых. Многие специалисты придерживаются мнения о том, что его лучше не нагревать.

Черемушкин рекомендует не подвергать пластик сильному нагреванию, независимо от его цвета. Черный пластик может применяться при соблюдении определенных условий, иначе он будет иметь канцерогенное воздействие.

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