Онколог Будик: проведение маммографии связано с рисками развития рака груди

Проведение маммографии может повышать риски развития рака груди, однако вероятность такого исхода очень низкая. Об этом рассказала онколог-маммолог Юлия Будик в беседе с «Газетой.ru».

По ее словам, опасность процедуры заключается в воздействии ионизирующего излучения.

«Средняя доза облучения молочной железы при маммографии равна 0,21 мЗв. Эта доза низка в сравнении с другими исследованиями, использующими излучение», — отметила врач.

Еще одна причина связана с физическим сжатием органа. Травматизация порой приводит к подкожным кровоизлияниям, предупредила медик.

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