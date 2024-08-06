Онколог Будик: проведение маммографии связано с рисками развития рака груди

Проведение маммографии может повышать риски развития рака груди, однако вероятность такого исхода очень низкая. Об этом рассказала онколог-маммолог Юлия Будик в беседе с « Газетой.ru ».

По ее словам, опасность процедуры заключается в воздействии ионизирующего излучения.

«Средняя доза облучения молочной железы при маммографии равна 0,21 мЗв. Эта доза низка в сравнении с другими исследованиями, использующими излучение», — отметила врач.

Еще одна причина связана с физическим сжатием органа. Травматизация порой приводит к подкожным кровоизлияниям, предупредила медик.