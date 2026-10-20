Онколог Брехунец призвала женщин ежегодно проходить скрининг на рак груди

Рак молочной железы составляет около 22,5% всех онкологических заболеваний у женщин в России, поэтому скрининг необходимо проходить каждый год. Об этом онколог-маммолог Наталья Брехунец сообщила сайту Lenta.ru .

Врач развеяла опасную иллюзию о том, что единичная проверка дает постоянную гарантию. На ранних стадиях заболевание протекает бессимптомно и безболезненно. Скорость развития патологии зависит от типа опухоли: медленные формы формируют узел размером один-два сантиметра за 5–10 лет, агрессивные новообразования удваиваются каждые три-четыре месяца, а редкие разновидности могут дать метастазы уже через полгода, отметил KP.RU.

По словам онколога, пациенткам до 40 лет достаточно ультразвукового исследования груди. Женщинам старше этого возраста требуется дополнять УЗИ регулярной маммографией.