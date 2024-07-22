Онколог Беливо посоветовал пить коктейль из овощей и фруктов для снижения риска развития рака органов ЖКТ

Профессор онкологии, доктор наук Ришар Беливо создал уникальный антираковый коктейль, который может предотвратить развитие рака органов желудочно-кишечного тракта. Этот напиток состоит из десяти тщательно подобранных ингредиентов. Об этом сообщило «ФедералПресс» .

Составляющие, используемые для приготовления этого коктейля, в совокупности обладают выраженными противораковыми свойствами. В его состав входят брюссельская капуста, брокколи, чеснок, лук-шалот, куркума, черный перец, клюква, черника, грейпфрут и зеленый чай.

По мнению Ришара Беливо, регулярное потребление этого коктейля может помочь нейтрализовать канцерогенные вещества, укрепить иммунную систему, остановить рост опухолей и способствовать апоптозу раковых клеток.

Коллеги профессора подчеркивают, что при подготовке этого овощного напитка в лаборатории витал приятный аромат.