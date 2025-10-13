Онколог Беджанян заявил, что для профилактики рака достаточно 150 минут ходьбы в неделю

Доктор медицинских наук, руководитель отделения абдоминальной хирургии и онкологии РНЦХ имени Петровского Аркадий Беджанян предупредил о рисках развития рака из-за длительного сидения на работе. В эфире радиостанции «Говорит Москва» он подчеркнул важность физической активности.

Как отметил доктор, образ жизни оказывает значительное влияние на здоровье наряду с питанием. Длительное пребывание в сидячем положении, характерное для офисных работников, связано с повышенным риском развития онкологических заболеваний.

Исследования подтверждают, что люди, проводящие сидя более десяти часов ежедневно, имеют больший риск возникновения злокачественных опухолей по сравнению с теми, кто сидит менее четырех часов. Для снижения риска специалист рекомендовал регулярно прерывать продолжительные периоды сидения физической активностью.

Достаточно всего лишь периодически вставать и ходить хотя бы полчаса в день. Оптимальной профилактической мерой считается ходьба минимум 150 минут каждую неделю, подчеркнул онколог.