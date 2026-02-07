Онколог Басанов рассказал, что радиочастоты смартфонов не способны повреждать ДНК напрямую

Радиочастоты мобильного телефона испускают электромагнитные волны, мощность которых недостаточна для прямого повреждения молекул ДНК. Об этом рассказал онколог Руслан Басанов в беседе с РИАМО .

По его словам, многочисленные исследования и национальные онкологические регистры не выявили существенного увеличения числа мозговых опухолей, которое можно было бы однозначно увязать с развитием мобильной связи.

Тем не менее, Международное агентство по исследованию рака (IARC) классифицировало радиочастотные излучения как потенциально канцерогенные (группа 2B), основываясь на отдельных исследованиях редких форм опухолей при продолжительном и активном использовании гаджета, добавил «Вечерний Санкт-Петербург».