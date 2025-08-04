Онколог Басанов отметил, что стройность снижает риск развития рака

Стройность может снижать риск развития рака. Хотя связь между весом и онкологическими заболеваниями неоднозначна, поддержание нормального веса может рассматриваться как один из способов профилактики. Об этом сообщил врач-онколог АО «Медицина» клиники академика Ройтберга Руслан Басанов в беседе с «Газетой.Ru» .

По словам специалиста, регулярные физические упражнения и здоровый рацион, богатый фруктами, овощами, цельнозерновыми продуктами и белками, могут снижать вероятность развития онкологических заболеваний. В то же время высококалорийные и сладкие продукты могут повышать риск.

«Избыточный вес часто связан с хроническими заболеваниями и нарушением обмена веществ, что может способствовать развитию рака», — привел слова доктора сайт «Известия».

Однако онколог подчеркнул, что здоровье — это комплексный процесс, который включает генетические факторы, образ жизни и окружающую среду. Люди с избыточным весом могут вести здоровый образ жизни и минимизировать риски, а стройные люди могут иметь вредные привычки, повышающие вероятность заболевания, добавил Басанов.