Онколог Басанов назвал курение и полипы факторами риска колоректального рака

Каждому человеку следует знать о факторах риска возникновения колоректального рака, ведь такие сведения помогут в профилактике заболевания. Об этом заявил онколог-хирург Руслан Басанов в беседе с РИАМО .

По словам врача, один из основных факторов риска — генетическая предрасположенность. При наличии хронических проблем с кишечником, таких как язвенный колит или болезнь Крона, также повышается вероятность развития заболевания.

«Возраст также имеет значение: у людей старше 45 лет вероятность заболевания значительно выше», — предупредил медик.

Регулярные обследования особенно необходимы пациентам с полипами в кишечнике. Неправильное питание, курение, злоупотребление алкоголем, ожирение и недостаток физической активности тоже могут спровоцировать появление опухоли, добавил «ФедералПресс».