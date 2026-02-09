Онколог Бамматов назвал бактерию Helicobacter pylori основным фактором риска развития рака желудка

Врач-онколог Басир Бамматов из Красногорской больницы Минздрава Подмосковья сообщил NEWS.ru , что главная причина развития рака желудка — заражение бактерией Helicobacter pylori. Эта инфекция вызывает атрофический гастрит, который является предраковым состоянием.

Бактерия Helicobacter pylori провоцирует длительные воспалительные процессы в слизистой оболочке желудка. Они, в свою очередь, могут привести к атрофическому гастриту, кишечной метаплазии и другим изменениям, увеличивающим риск развития рака.

По словам специалиста, не только инфекционные факторы влияют на формирование заболевания. Большую роль играют особенности образа жизни и питания: чрезмерное употребление соленых, копченых и переработанных продуктов, недостаток свежих овощей и фруктов, курение и употребление алкоголя. Врач подчеркнул, что наследственные формы рака желудка встречаются реже, но наличие этого заболевания у близких родственников — фактор повышенного риска.

Для профилактики рака желудка необходимо вовремя диагностировать и лечить инфекцию Helicobacter pylori, корректировать питание и образ жизни, а также регулярно проводить эндоскопический контроль у пациентов из групп повышенного риска.