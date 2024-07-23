Онколог Асташов: бюстгальтеры с косточками могут спровоцировать развитие рака

Онколог Владимир Асташов рассказал об опасности использования бюстгальтеров с косточками. Слова эксперта опубликовал News.ru.

Такое белье, считает специалист, повышает риск развития рака молочных желез. При покупке лифчика стоит выбирать наименее травмирующие модели, не сдавливающие грудь.

Еще один фактор, провоцирующий появление злокачественных опухолей, — неправильное питание, отметил врач. Он посоветовал исключить из рациона копченую, соленую и жирную пищу.

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