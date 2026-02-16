Онколог Аляутдинова посоветовала срочно обращаться к врачу, если на снимке зрачок ребенка светится белым, а не красным

Заведующая онкологическим отделением НОДКБ Динара Аляутдинова в интервью «ФедералПресс» рассказала о симптомах онкологических заболеваний у детей и современных методах лечения.

По словам врача, структура детской онкологии в Нижегородской области остается стабильной уже около десяти лет. На первом месте — гемобластозы, на втором и последующих — заболевания, относящиеся к солидной онкологии.

«Рак в принципе не характерен для детского возраста: у детей преобладают эмбриональные опухоли, тогда как карциномы — прерогатива взрослых», — отметила Аляутдинова.

Особое внимание врач уделила симптомам, на которые стоит обратить внимание: длительная субфебрильная температура, неврологические симптомы (частые головные боли, рвота по утрам), а также увеличенные лимфоузлы и «светящийся глаз» на фотографиях (если на снимке зрачок светится белым, а не красным, нужно срочно обратиться к онкологу).

Первичное звено в системе помощи детям с онкологией — это педиатр, который есть в любом районе области. Если на приеме у доктора оказывается ребенок с подозрением на онкологию, педиатр может позвонить онкологу, и в кратчайшие сроки ребенок попадает на осмотр и госпитализацию.

За последние пять лет в лечении детских онкозаболеваний произошли значительные изменения. Химиотерапия по-прежнему остается основой лечения, но сейчас широко применяются таргетная и иммунная терапия. Все необходимое для диагностики ребенок получает в Нижнем Новгороде в кратчайшие сроки.

Таким образом, благодаря современным методам диагностики и лечения большинство детей с онкологическими заболеваниями могут получить необходимую помощь, не выезжая за пределы региона.