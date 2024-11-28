Онколог Алексахина: под наследственными опухолями чаще всего подразумевают опухоли молочной железы

Под наследственными опухолями чаще всего подразумевают опухоли молочной железы, опухоли яичника, колоректальные опухоли. Об этом телеканалу «Санкт-Петербург» рассказала старший научный сотрудник НМИЦ онкологии им. Н. Н. Петрова Светлана Алексахина.

Медик пояснила, что механизм развития опухоли всегда генетический, однако он происходит в отдельных клетках, не затрагивая весь наследственный материал человека.

«Для опухолей молочной железы и яичника — это около 25% всех случаев связаны именно с наследственными факторами», — сообщила онколог.

«Поломанный» ген, полученный от одного из родителей, не дает формироваться белку, который выполняет какую-то функцию в клетках. От этого и формируется злокачественная опухоль.