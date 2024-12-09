Онколог Ахмаев развеял миф о негативном влиянии химиотерапии на здоровье пациента

Многие онкобольные считают, что химеотерапия негативно влияет на состояние здоровья. Данное убеждение является мифом, заявил онколог Расул Ахмаев в беседе с « Газетой.ru ».

По его словам, обычно подобные мысли возникают из-за неприятных побочных эффектов процедуры.

«Здесь важно понять один момент: польза для здоровья от химиотерапии намного превышает те неудобства, которые испытывают первое время онкобольные», — заявил врач.

Пациенты, добавил специалист, действительно могут столкнуться с сильной тошнотой и рвотой или слабостью и головокружением. Зачастую такая реакция на препараты длится недолго. Кроме того, медики способны ослабить неприятные ощущения, вызванные «химией», добавили «Известия».