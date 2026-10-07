Онколог Ахмаев назвал симптомы рака на поздних стадиях

Врач-онколог Ахмаев перечислил симптомы, которые могут указывать на поздние стадии разных видов рака. Об этом сообщил эксперт в разговоре с «Лентой.ру».

Онколог Расул Ахмаев назвал симптомы рака: уплотнения в груди, черный стул, кровь в моче. Для поздних стадий характерны слабость и утомляемость. По его словам, диагноз ставится только по результатам диагностики, после чего консилиум специалистов предлагает тактику лечения. Ранее главный онколог Минздрава Андрей Каприн заявил, что методы лечения рака достигли прогресса, и заболевания на ранних стадиях удается вылечить в подавляющем большинстве случаев.

Как пишет ИА НСН, поставить диагноз по этим признакам нельзя, но их появление — повод обратиться к врачу. В России в 2026 году решение по тактике лечения каждого онкопациента выносит консилиум из нескольких специалистов.