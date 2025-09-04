Онкогинеколог Чичигин отметил, что вздутие и запоры могут быть симптомами рака яичников

Женщины зачастую игнорируют симптомы рака яичников. Об этом рассказал врач-онкогинеколог Алексей Чичигин в беседе с «Газетой.Ru» .

«Вздутие, тяжесть в животе — симптом, который может быть связан с раком яичников. В случае с онкологическим процессом живот становится плотным, и при малейшем надавливании появляется неприятная боль. Перебои в работе кишечника, запоры или, наоборот, диарея, частые позывы к мочеиспусканию, тоже могут быть признаком рака», — цитирует доктора сайт kp.ru.

Также врач подчеркнул, что иногда у пациенток может наблюдаться постоянная тошнота, быстрое насыщение после небольших порций пищи, утомляемость и резкое снижение веса.