Онищенко отметил, что воду из-под крана в России пить можно, если она соответствует санитарно-гигиеническим требованиям

Заместитель президента Российской академии образования академик РАН Геннадий Онищенко сообщил, что воду из-под крана в России можно пить, если она соответствует санитарно-гигиеническим требованиям. Об этом написал «Абзац» .

По словам эксперта, питьевая вода, поступающая в дома, проходит контроль по множеству показателей и подвергается обеззараживанию. На очистных сооружениях в нее добавляют хлор для уничтожения вредных микроорганизмов.

«Вода питьевая контролируется по ГОСТу: более пяти десятков всяких нормативов и по химическим, и по биологическим, и по микробиологическим, по вирусологическим показателям. Мы воду обеззараживаем и, уже понимая это, на водоочистных сооружениях вводим хлор», — пояснил академик.

Онищенко также отметил, что в определенные периоды года, такие как таяние снегов, конец лета и осень, когда возрастает риск распространения кишечных инфекций, в воде поддерживается повышенный уровень хлора. В такие моменты эксперт не опасается пить воду из крана.

Однако не во всех регионах это безопасно. В Липецкой области, например, жесткость воды превышает установленные нормы, что связано с более высокой заболеваемостью мочекаменной болезнью по сравнению со средним показателем по России.