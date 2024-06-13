Онемение рук у молодых женщин связали с распространенным аутоиммунным заболеванием

Онемение рук наряду с ухудшением зрения у молодых женщин может свидетельствовать о рассеянном склерозе. Доктор Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» призвал при появлении этих симптомов обратиться к врачу.

В 90% случаев, по словам специалиста, онемение рук происходило из-за передавливания нерва при тоннельном синдроме. Мясников заявил, что в 30% случаев у жаловавшихся на этот симптом обнаруживали сниженную функцию щитовидной железы.

«Особенно надо насторожиться молодым женщинам, у которых вдруг немеют руки плюс что-то с глазами. Надо в такой ситуации срочно идти к врачу, так как это может быть рассеянный склероз», — сказал он.

Доктор заявил, что онемение рук сопровождало также диабет, некоторые онкозаболевания и СПИД. Однако по его словам, в 40% случаев обследование не показывало никаких объяснений.

Симптомы такого аутоиммунного заболевания, как рассеянный склероз, могли усугубить продукты из пшеницы, заявили ученые из Майнцского университета. Возможной причиной болезни назвали поражение головного мозга.