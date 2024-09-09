Около 15 тысяч детей из 50 регионов России приехали на «Здоровую смену»

Ежегодно с июня по сентябрь проходит федеральная программа «Здоровая смена». В 2024 году ее волонтеры посетили 50 российских регионов и провели 338 образовательных мероприятий. Участие в них приняли 14 548 детей, сообщил сайт проекта «Здоровое питание» от Роспотребнадзора.

«В рамках проектов Роспотребнадзора „Здоровое питание“ и „Санпросвет“ мы ведем масштабную просветительскую деятельность по продвижению принципов ЗОЖ и повышению санитарно-гигиенической грамотности населения», — отметила эксперт ведомства и информационный куратор проектов «Здоровое питание» и «Санпросвет» Екатерина Головкова.

Она пояснила, что молодежной аудитории уделяют особое внимание. Вместе с партнерами, которые принимают участие в столь важной работе, удается достичь еще больших успехов.

«Здорово, что этим летом удалось дополнить отдых детей полезной информацией, которая пригодится им в дальнейшей жизни. А так как подавалась она в легкой игровой форме, то должна была хорошо усвоиться и запомниться надолго», — добавила Головкова.

В этом году программу «Здоровой смены» разделили на два блока — «Здоровое лето» и «Безопасное лето». В первый модуль включили мастер-классы, квесты и викторины о различных аспектах здорового образа жизни. В модуле использовали материалы, подготовленные экспертами проекта «Здоровое питание».

Блок «Безопасное лето» — часть Всероссийского проекта «Первая помощь», который организовали «Движение Первых», Российский Красный Крест и волонтеры-медики. Последние в игровой форме научили детей основам оказания первой помощи. Им также рассказали, как провести летние каникулы без проблем, и напомнили о правилах гигиены.