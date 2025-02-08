Огромную опухоль за сердцем удалили врачи липецкой больницы 40-летнему пациенту

Мужчина чувствовал себя здоровым, пока не почувствовал резкие боли в сердце. При обследовании врачи выяснили, что проблема не кардиологического характера. Медики на МРТ-исследовании обнаружили в грудной клетке мужчины огромную опухоль, которая располагалась за сердцем.

Пациента госпитализировали в торакальное отделение больницы и прооперировали. Опухоль оказалась доброкачественной. Мужчину уже выписали из больницы.

В Долгопрудном врачи спасли мужчину с ножевым ранением в области грудной клетки. Из-за глубокого ранения была повреждена полость между правым легким и грудной стенкой, в ней скопилось около двух литров крови. Операция длилась около двух часов и прошла успешно.