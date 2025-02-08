Огромную опухоль за сердцем удалили врачи липецкой больницы 40-летнему пациенту

Врачи Липецкой областной клинической больницы удалили 40-летнему пациенту огромную опухоль в грудной клетке. Подробности рассказала пресс-служба регионального минздрава.
Мужчина чувствовал себя здоровым, пока не почувствовал резкие боли в сердце. При обследовании врачи выяснили, что проблема не кардиологического характера. Медики на МРТ-исследовании обнаружили в грудной клетке мужчины огромную опухоль, которая располагалась за сердцем.
Пациента госпитализировали в торакальное отделение больницы и прооперировали. Опухоль оказалась доброкачественной. Мужчину уже выписали из больницы.
В Долгопрудном врачи спасли мужчину с ножевым ранением в области грудной клетки. Из-за глубокого ранения была повреждена полость между правым легким и грудной стенкой, в ней скопилось около двух литров крови. Операция длилась около двух часов и прошла успешно.
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