Офтальмолог Зарубин рассказал о мерах защиты глаз в зимний период

Зимой здоровье глаз подвергается серьезной опасности из-за погодных условий. Холодный и сухой воздух может привести к развитию синдрома сухого глаза и конъюнктивита. Ситуация усугубляется при длительном использовании компьютеров и смартфонов. Врач-офтальмолог Красногорской больницы Министерства здравоохранения МО Иван Зарубин рассказал Общественной Службе Новостей о мерах защиты зрения в зимний период.

«Низкие температуры и сухой воздух усиливают испарение слезной пленки, которая в норме защищает поверхность глаз. В результате появляются слезотечение, ощущение «песка», жжение и покраснение», — пояснил врач.

Медик отметил, что в группу риска зимой входят люди с хроническими офтальмологическими заболеваниями, пользователи контактных линз, пожилые и те, кто проводит много времени на улице.

Для защиты зрения зимой офтальмолог рекомендовал носить очки с защитой от ветра и ультрафиолета, ограничивать время непрерывной работы за экранами, регулярно делать зрительные паузы и поддерживать оптимальную влажность воздуха в помещениях.