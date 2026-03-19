Офтальмолог Толтаева предупредила о рисках сна в контактных линзах

Врач офтальмологического центра «Зрение» Анна Толтаева в беседе с сайтом Lenta.ru обратила внимание на потенциальные угрозы для здоровья глаз, связанные со сном в контактных линзах. Если линзы не предназначены для ночного использования, доступ кислорода к роговице ограничивается, нарушается нормальный обмен слезной жидкости, а из-за отсутствия моргания микробы и загрязнения легче удерживаются на поверхности глаз.

«Чаще всего возникают сухость, светобоязнь, ощущение песка», — привел слова Толтаевой сайт ИА НСН.

Она также отметила, что в редких случаях может развиться инфекционный кератит, а в тяжелых ситуациях — язва роговицы. Кроме того, врач подчеркнула, что риск осложнений увеличивается, если человек спит в линзах во время простуды или после употребления алкоголя.