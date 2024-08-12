Офтальмолог Светлаков рассказал, что сидячий образ жизни может привести к снижению зрения

Сидячий образ жизни, также как и генетическая предрасположенность, влияет на остроту зрения. Об этом «Аргументам и фактам» рассказал врач-офтальмолог высшей категории, офтальмохирург Кирилл Светлаков.

По словам медика, множественные исследования указывают на наличие связи между увеличением рисков синдрома сухого глаза с сидячим образом жизни. В связи с этим специалисты рекомендуют как детям, так и взрослым проводить больше времени на свежем воздухе, написали «Известия».

В рационе питания обязательно должны присутствовать орехи, черника, рыба, морковь, шпинат, абрикосы и брокколи. Все эти продукты, по словам Светлакова, укрепляют здоровье глаз.