Офтальмолог Светлаков рассказал, что малина способствует улучшению кровообращения в глазах

Есть сезонные ягоды и фрукты, которые могут помочь поддерживать здоровье глаз, но кардинально улучшить зрение с помощью витаминов не получится. Врач-офтальмолог Кирилл Светлаков в беседе с aif.ru объяснил, что заболевания вроде близорукости, дальнозоркости или астигматизма связаны с анатомией глаза.

Употребление каких-либо ягод, фруктов или витаминов не сделает зрение лучше. Тем не менее, по словам Светлакова, некоторые продукты могут быть полезны. Например, черника может помочь улучшить ночное зрение, клюква содержит антиоксиданты, защищающие от свободных радикалов, а малина способствует улучшению кровообращения в глазах, сообщил сайт телеканала «Звезда».

Также офтальмохирург отметил положительное влияние апельсинов на сетчатку и выработку коллагена, киви — на снижение риска некоторых заболеваний глаз, а персиков — на здоровье кожи вокруг глаз.