Офтальмолог Светлаков рассказал, что болезни щитовидной железы могут влиять на зрение

Офтальмохирург Кирилл Светлаков в беседе с NEWS.ru рассказал, что болезни щитовидной железы могут негативно влиять на зрение. Опасность для глаз также представляют различные инфекции и сахарный диабет.

Во время диабета, как пояснил медик, особенно страдают сосуды сетчатки.

«Возможные симптомы: появление „плавающих“ пятен или точек перед глазами, размытие или затуманивание зрения», — сказал Светлаков.

При гипертонической болезни человек может испытывать затуманивание зрения или ухудшение остроты. Иногда пациенты жалуются на появление «звездочек» в глазах, сказал врач.