Офтальмолог Светлаков: покупка готовых очков с витрины может навредить здоровью

Покупка готовых очков с витрины может быть опасной для здоровья. Об этом рассказал врач-офтальмолог Кирилл Светлаков порталу «Узнай.ру» .

Они могут вызвать головные боли, ухудшение зрения и серьезные проблемы с глазами в долгосрочной перспективе.

Светлаков пояснил, что у каждого человека зрение на левом и правом глазу может существенно различаться. Офтальмологи проверяют каждый глаз отдельно, подбирая для него оптимальную линзу. Готовые очки создаются без точной настройки — «наугад», написал сайт kp.ru.

Еще одним недостатком является положение линз в оправе. Зрачок должен быть строго по центру, но на заводских очках этот момент игнорируется, что может искажать изображение и ухудшать зрение.